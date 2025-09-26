Masterchef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? (3. dokunulmazlık oyunu)

MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye 25 Eylül Perşembe günü ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları ile gündem oldu. İzleyiciler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?", "25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorularını merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren yarışmacılar…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları Barış ve Aslı oldu.

ELEME POTASI

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN 5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI