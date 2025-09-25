CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar, haftanın son takım oyunu için mutfakta mücadele edecek. Çeşitli yemekler yapmak için ter döken yarışmacılardan hangisi eleme adayı oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:39
MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın son takım oyunu ile dokunulmazlık oyunu oynanacak. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki, Masterchef Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 25 Eylül Perşembe günü yayımlanan bölümde, dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Program sonunda dokunulmazlığı alan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

25 Eylül Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

21 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İrem oldu.

Mou'nun açıklamaları başını yaktı!
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir!
Jose Mourinho, Portekiz'i karıştırdı! Federasyona şikayet edildi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi"
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
