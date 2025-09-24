CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 13:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Eylül puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 24 Eylül | Gelinim Mutfakta'nın 1678. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Çarşamba günü yayımlanan haftanın üçüncü bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Eylül Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MİYASE: 38 puan

HANİFE: 33 puan

TUĞBA: 27 puan

KADER: 20 puan

ASpor CANLI YAYIN

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
Polonya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Genç yaşta şöhreti arkasında bırakıp sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın yeni hayatına bakın...
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? 14:49
Freiburg-Basel maçı ne zaman? Freiburg-Basel maçı ne zaman? 14:38
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! 14:02
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! 13:43
Arda Güler'den çocuk taraftara jest! Arda Güler'den çocuk taraftara jest! 13:03
Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:35
Daha Eski
Göztepe'de golcüler hazır Göztepe'de golcüler hazır 12:17
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:14
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... 12:12
Braga-Feyenoord maçı ne zaman? Braga-Feyenoord maçı ne zaman? 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! 12:03
PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 12:00