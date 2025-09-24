Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Eylül puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA 24 Eylül | Gelinim Mutfakta'nın 1678. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Çarşamba günü yayımlanan haftanın üçüncü bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Eylül Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MİYASE: 38 puan

HANİFE: 33 puan

TUĞBA: 27 puan

KADER: 20 puan