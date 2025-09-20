MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Eylül MasterChef eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu, yarışmayı yakından takip eden izleyicilerin gündeminde. TV8 ekranlarında yayınlanan programda haftanın en kritik anı olan eleme potası, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 19 Eylül MasterChef eleme adayı ve detaylar araştırılıyor. Peki, 19 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te 19 Eylül akşamı düzenlenen dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mutfağa çıktı. Şeflerin istediği tabağı en iyi şekilde hazırlayan isim ise ONUR oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Onur eleme potasına İrem'i gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları İrem ve Nisa oldu.