19 Eylül TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, NOW TV, TRT 1, Show TV yayın akışı...

Vatandaşlar, özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağını ve hangi kanalda hangi filmlerin ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. 19 Eylül TV yayın akışı, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da zengin içeriklerle dikkat çekiyor. Eğer siz de "Bugün televizyonda hangi programlar var?" diye merak ediyorsanız, işte detaylı 19 Eylül TV yayın akışı bilgileri…

BUGÜN TV'DE NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gözleri KaraDeniz

04:00 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

15:50 Dizi TV

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı

22:20 Aşk ve Gözyaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Jackie Chan İz Peşinde

01:30 Poyraz Karayel

04:15 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Halef

01:45 Kıskanmak

03:45 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

22:30 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Veliaht

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:15 Bahar

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Sahipsizler

01:20 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 E. Frankfurt - Galatasaray

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Teşkilat

05:05 Kara Tahta

07:55 Cennetin Çocukları

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Teşkilat

15:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

22:45 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye