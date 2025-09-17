Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 17 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu!

17 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın son bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerle birlikte puanlar açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorusu özellikle sosyal medya platformlarında sıkça araştırıldı. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta'da bugün kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 17 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı tariflerle hünerlerini sergileyen gelinler, 17 Eylül Çarşamba günkü bölümde de büyük bir mücadele verdi. Kayınvalidelerden alınan puanlarla birlikte günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2025

Miyase- 22 puan

Hanife- 18 puan

Tuğba- 10 puan

Zerrin- 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EYLÜL 2025

Zerrin- 16 puan

Hanife- 15 puan

Tuğba- 12 puan

Miyase- 10 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.