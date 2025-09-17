17 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var?

Bugün televizyonda neler var? Merak edilen 17 Eylül TV yayın akışı, kanalların resmi siteleri ve yayın platformları üzerinden güncelleniyor. İzleyiciler, akşam planlarını yapmak için "Hangi diziler var, hangi yarışmalar ekrana geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Arka Sokaklar

02:45 - Poyraz Karayel

04:45 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kara Tahta

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Cennetin Çocukları

14:30 - Teşkilat

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Cennetin Çocukları

22:00 - Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:00 - Cennetin Çocukları

02:30 - Seksenler

03:20 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Veliaht

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

22:45 - Bahar

01:45 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Bahar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

02:15 - Yaz Şarkısı

04:00 - Bay Yanlış

06:00 – Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler / Yeni Bölüm

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI