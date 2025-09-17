CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
17 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var?

17 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var?

17 Eylül TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. “Bugün televizyonda neler var?” sorusu, özellikle dizi ve program takipçileri için araştırılıyor. Akşam saatlerinde ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer alacak.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 16:28 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 16:29
17 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var?

Bugün televizyonda neler var? Merak edilen 17 Eylül TV yayın akışı, kanalların resmi siteleri ve yayın platformları üzerinden güncelleniyor. İzleyiciler, akşam planlarını yapmak için "Hangi diziler var, hangi yarışmalar ekrana geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:30 - Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Eşref Rüya
  • 00:15 - Arka Sokaklar
  • 02:45 - Poyraz Karayel
  • 04:45 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:43 – İstiklal Marşı
  • 05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:35 - Kara Tahta
  • 09:25 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - Cennetin Çocukları
  • 14:30 - Teşkilat
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Cennetin Çocukları
  • 22:00 - Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
  • 00:00 - Cennetin Çocukları
  • 02:30 - Seksenler
  • 03:20 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 – Veliaht
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Veliaht
  • 22:45 - Bahar
  • 01:45 - Kızılcık Şerbeti
  • 04:00 - Bahar

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 - Kıskanmak
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kıskanmak
  • 02:15 - Yaz Şarkısı
  • 04:00 - Bay Yanlış
  • 06:00 – Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sahipsizler / Yeni Bölüm
  • 01:00 - Baba Ocağı
  • 03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Ateş Kuşları
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Gözleri Karadeniz
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri Karadeniz
  • 22:45 - Jack Reacher: Asla Geri Dönme
  • 01:20 - Can Borcu
  • 04:00 - Kardeşlerim

