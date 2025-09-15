Gelinim Mutfakta kim kazandı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2025 sonuçları merakla araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışmasında "Bugün çeyrek altını kim aldı, haftanın birincisi ve elenen isim kim oldu?" soruları yanıt buluyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. İşte 15 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve güncel gelişmeler…

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı tariflerle hünerlerini sergileyen gelinler, 15 Eylül bölümünde de büyük bir mücadele verdi. Kayınvalidelerden alınan puanlarla birlikte günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altının sahibi oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.