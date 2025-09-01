MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2025'in 1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği lezzetler sonrası, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 1 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU 1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ?

1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan MasterChef'te kaptan henüz belli olmadı. Haberimiz MasterChef kaptanı açıklandıktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

31 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmaya Hilal veda etti.