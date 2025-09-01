CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği menüyü hazırlamak için mutfakta ter döktü. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 1 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 11:39
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2025'in 1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği lezzetler sonrası, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 1 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU 1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ?

1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan MasterChef'te kaptan henüz belli olmadı. Haberimiz MasterChef kaptanı açıklandıktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

31 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmaya Hilal veda etti.

Çakar'dan Mou'ya olay sözler!
"Yağmur altında aşk" Gözleri KaraDeniz'den romantik anlar
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
G.Saray'a Donnarumma şoku! Transferi duyuruldu
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Kaleci transferinde son durum ne? 11:19
G.Saray'a Donnarumma şoku! Transferi duyuruldu 11:13
Göztepe'den çifte hamle 11:08
Üründül'den flaş yorum! "Mourinho'ya öyle bilenmiş ki..." 10:52
Türkiye-Slovenya voleybol maçı detayları! 10:27
F.Bahçe'den G.Saray'a Ederson çalımı! Böyle açıklandı... 09:37
Trabzonspor'lu yıldıza övgü! "Yürekli, dev adam" 09:04
Estonya-Türkiye basketbol maçı detayları! 09:03
Dİkkat çeken sözler! "Yemeğin tadını kaçıranlar vardı" 08:51
F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..." 08:40
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 01:13
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 01:13