Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 29 Ağustos MasterChef eleme adayı

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 29 Ağustos'ta yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek ve içlerinden bir yarışmacı eleme adayı olarak seçilecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te günün eleme adayı henüz belli olmadı.