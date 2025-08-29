CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 29 Ağustos MasterChef eleme adayı

Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 29 Ağustos MasterChef eleme adayı

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ağustos 2025 Cuma akşamı yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele edecek. Kahramanmaraş'a özgü bir kebap çeşidi olan 'Eli Böğründe' yapmak için ter döken yarışmacılardan hangisi eleme adayı oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 14:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 29 Ağustos MasterChef eleme adayı

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 29 Ağustos'ta yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek ve içlerinden bir yarışmacı eleme adayı olarak seçilecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Eli Böğründe tarifi | Eli böğründe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları Devamını Oku BUNU DA OKU

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te günün eleme adayı henüz belli olmadı.

ASpor CANLI YAYIN

Türkiye-Çekya maçı CANLI
Kerem resmen F.Bahçe'de!
DİĞER
Fenerbahçe’de kritik toplantı! İşte Mourinho’nun yerine gelecek isim
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İşte G.Saray'ın Kerem transferinden aldığı pay!
Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 15:12
Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde! Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde! 14:41
Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi! Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi! 13:56
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? 13:56
F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi tamam! F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi tamam! 13:53
Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:52
Daha Eski
Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman? 13:49
Milli takımın aday kadrosu belli oldu! Milli takımın aday kadrosu belli oldu! 13:39
Mourinho'nun F.Bahçe'de bıraktıları... Mourinho'nun F.Bahçe'de bıraktıları... 13:36
TRT Spor canlı izle | Türkiye - Çekya maçı şifresiz izle TRT Spor canlı izle | Türkiye - Çekya maçı şifresiz izle 13:32
Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para 13:04
İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş paylaşım! İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş paylaşım! 12:56