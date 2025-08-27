CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef ana kadroya kim girdi? | 27 Ağustos Masterchef kim elendi?

Masterchef ana kadroya kim girdi? | 27 Ağustos Masterchef kim elendi?

MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. TV8’in sevilen yarışma programı, lezzet ve rekabet dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. 27 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde, ana kadroya giren 4. yarışmacı belli olacak. Fragmanda Mehmet Şefin Yakup'a "Bir çoban salatayla gelip burada hala puan alacağını mı düşünüyorsun? Sen o zaman Masterchef'i hiç izlememişsin" sözleri stüdyoda gergin anların habercisi oldu. Peki Masterchef ana kadroya kim girdi? | 27 Ağustos Masterchef kim elendi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 14:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef ana kadroya kim girdi? | 27 Ağustos Masterchef kim elendi?

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki konsepti, izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. 27 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde, ana kadroya girmek için son bir şans elde eden yarışmacılar, şeflerin karşısına en iyi tabaklarını çıkarmak için ter dökecek. Günün ürünü rezene olarak seçilirken Mehmet Şef'in sert yorumları, Danilo Şef'in teknik beklentileri ve Somer Şef'in lezzet odaklı yaklaşımına yarışmacıların tepkileri merak ediliyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı yayınlanacak MasterChef Türkiye bölümünde ana kadroya kimin gireceği henüz belli değil. Yarışmacıların performansı, şeflerin puanlaması ve eleme sürecinin sonucu, bölümün sonunda netleşecek.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan kaptanlık oyununu Eylül kazanmıştı. Eylül Kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Kırmızı takım oyuncuları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu en iyi tabağı yapan Özkan dokunulmazlığı kazandı. Özkan, İrem'i eleme potasına gönderdi.

Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada en çok oyu alan Mert ikinci olarak eleme potasına gitti.

24 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Bilal Salman oldu.

Filenin Sultanları Kanada'yı yendi!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken detay! Dursun Özbek'ten olay karar...
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Solskjaer'den flaş sakatlık açıklaması!
G.Saray'da Onana iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51
Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:39
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 14:20
Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? 14:02
Daha Eski
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48
Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! 11:41
Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? 11:32