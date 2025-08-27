Masterchef ana kadroya kim girdi? | 27 Ağustos Masterchef kim elendi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki konsepti, izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. 27 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde, ana kadroya girmek için son bir şans elde eden yarışmacılar, şeflerin karşısına en iyi tabaklarını çıkarmak için ter dökecek. Günün ürünü rezene olarak seçilirken Mehmet Şef'in sert yorumları, Danilo Şef'in teknik beklentileri ve Somer Şef'in lezzet odaklı yaklaşımına yarışmacıların tepkileri merak ediliyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı yayınlanacak MasterChef Türkiye bölümünde ana kadroya kimin gireceği henüz belli değil. Yarışmacıların performansı, şeflerin puanlaması ve eleme sürecinin sonucu, bölümün sonunda netleşecek.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan kaptanlık oyununu Eylül kazanmıştı. Eylül Kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Kırmızı takım oyuncuları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu en iyi tabağı yapan Özkan dokunulmazlığı kazandı. Özkan, İrem'i eleme potasına gönderdi.

Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada en çok oyu alan Mert ikinci olarak eleme potasına gitti.

24 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Bilal Salman oldu.