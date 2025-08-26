HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (Shotgun Wedding) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalimdeki Düğün oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hayalimdeki Düğün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jason Moore'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lopez

Josh Duhamel

Lenny Kravitz

Jennifer Coolidge

Callie Hernandez

Sônia Braga

D'Arcy Carden

Armie Hammer

Cheech Marin

Sebastian Kahuna

Steve Coulter

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan romantik aksiyon komedi filmi Hayalimdeki Düğün, 2022 yapımıdır.