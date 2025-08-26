CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (Shotgun Wedding) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalimdeki Düğün oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (Shotgun Wedding) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalimdeki Düğün oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jason Moore'un oturduğu Hayalimdeki Düğün filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2022 yapımı Hayalimdeki Düğün hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:21
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (Shotgun Wedding) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalimdeki Düğün oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hayalimdeki Düğün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jason Moore'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hayalimdeki Düğün filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI KİM?

  • Jennifer Lopez
  • Josh Duhamel
  • Lenny Kravitz
  • Jennifer Coolidge
  • Callie Hernandez
  • Sônia Braga
  • D'Arcy Carden
  • Armie Hammer
  • Cheech Marin
  • Sebastian Kahuna
  • Steve Coulter

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan romantik aksiyon komedi filmi Hayalimdeki Düğün, 2022 yapımıdır.

