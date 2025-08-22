Masterchef 22 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 22 Ağustos'ta yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek ve içlerinden bir yarışmacı eleme adayı olarak seçilecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF 22 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'Asya mutfağı' kapsamında en güzel Laksa (Malezya), Jiaozi (Çin), Bulgogi ve Hızlı Kimchi (Güney Kore), Coffin Bread (Tayvan), Sate Lilit (Endonezya), Muzlu Roti (Tayland) ve Banh Flan (Vietnam) yapmaya çalışacak. 22 Ağustos Cuma tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 21 AĞUSTOS ÖZETİ

21 Ağustos Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu MAVİ takım kazandı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığını kazanan isim ise İlhan oldu. Günün eleme adayları İhsan ve Bilal seçildi.