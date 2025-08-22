CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef 22 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Masterchef 22 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 22 Ağustos 2025 Cuma akşamı yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele edecek. Asya mutfağından yemekleri yapmak için ter döken yarışmacılardan hangisi eleme adayı oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef 22 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 22 Ağustos'ta yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek ve içlerinden bir yarışmacı eleme adayı olarak seçilecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF 22 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'Asya mutfağı' kapsamında en güzel Laksa (Malezya), Jiaozi (Çin), Bulgogi ve Hızlı Kimchi (Güney Kore), Coffin Bread (Tayvan), Sate Lilit (Endonezya), Muzlu Roti (Tayland) ve Banh Flan (Vietnam) yapmaya çalışacak. 22 Ağustos Cuma tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 21 AĞUSTOS ÖZETİ

21 Ağustos Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu MAVİ takım kazandı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığını kazanan isim ise İlhan oldu. Günün eleme adayları İhsan ve Bilal seçildi.

Barış Alper için resmi açıklama!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
Edson Alvarez Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu...
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu?
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye bir Güney Amerikalı daha! F.Bahçe'ye bir Güney Amerikalı daha! 14:27
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 14:02
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? 13:16
F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! 12:51
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 12:27
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? 12:10
Daha Eski
PSG - Angers maçı hangi kanalda? PSG - Angers maçı hangi kanalda? 12:00
Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 11:46
Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! 11:42
Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! 11:34
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? 11:23
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! 11:18