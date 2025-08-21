CANLI SKOR ANA SAYFA
Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'un oturduğu ve başrollerini Dwayne Johnson, Naomie Harris ve Malin Åkermanîn paylaştığı Rampage: Büyük Yıkım filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera ve aksiyon türündeki 2018 yapımı Rampage: Büyük Yıkım hakkında arama motorlarında araştırılan 'Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 13:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rampage: Büyük Yıkım filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brad Peyton'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Malin Åkerman

Jeffrey Dean Morgan

Naomie Harris

Joe Manganiello

Breanne Hill

Jake Lacy

Marley Shelton

Jack Quaid

Jason Liles

Matt Gerald

Will Yun Lee

Demetrius Grosse

Suzanne Cotsakos

Mac Wells

Gary Weeks

Stephen Dunlevy

Gregory Hoyt

Arnold Chun

Allyssa Brooke

David An

Alan Boell

DJames Jones

Danny Le Boyer

Bruce Blackshear

Urijah Faber

Skye Notary

P.J. Byrne

Adam Sztykiel

Ross Philips

Robin Meade

Lane Carlock

Jessica Medina

David Dunston

Matthew Ewald

Van Marten

John Crow

Joey Thurmond

Kimber Closson

Andrew Morgado

Shekeb Sekander

Marco Vivio

John Gettier

Emalie Noelani

Shaun McMillan

Lex Elle

Aurora Karine

Alessandro Ballico

Jamin Thompson

Chase Anderson

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rampage: Büyük Yıkım filminin yapım yılı 2018'dir.

