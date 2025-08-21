Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rampage: Büyük Yıkım filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brad Peyton'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?
İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM OYUNCULARI KİM?
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Rampage: Büyük Yıkım filminin yapım yılı 2018'dir.