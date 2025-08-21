Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'esnaf lokantası yaz yemekleri' kapsamında en güzel ayran aşı çorbası, imam bayıldı, güveçte taze fasulye, bahar pilavı, terbiyeli kabak dolma, etli pazı sarma, sebzeli fırın köfte, şeftali komposto ve vişneli muhallebiyi yapmaya çalıştı. 21 Ağustos Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu MAVİ takım kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN VE ELEME ADAYLARI

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığını kazanan İlhan oldu. Günün eleme adayları ise İhsan ve Bilal oldu.