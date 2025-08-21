Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef 2025'te Mavi Takım ilk puanını almasının ardından Mavi ve Kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyunu için mutfakta kozlarını paylaşacak. Eylül ve Ayten kaptanlığındaki iki takım da en güzel yemekler için kolları sıvarken seyirciler tarafından araştırılan 'Masterchef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 00:38
MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'esnaf lokantası yaz yemekleri' kapsamında en güzel ayran aşı çorbası, imam bayıldı, güveçte taze fasulye, bahar pilavı, terbiyeli kabak dolma, etli pazı sarma, sebzeli fırın köfte, şeftali komposto ve vişneli muhallebiyi yapmaya çalıştı. 21 Ağustos Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu MAVİ takım kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN VE ELEME ADAYLARI

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığını kazanan İlhan oldu. Günün eleme adayları ise İhsan ve Bilal oldu.

