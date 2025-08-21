Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'esnaf lokantası yaz yemekleri' kapsamında en güzel ayran aşı çorbası, imam bayıldı, güveçte taze fasulye, bahar pilavı, terbiyeli kabak dolma, etli pazı sarma, sebzeli fırın köfte, şeftali komposto ve vişneli muhallebiyi yapmaya çalışacak. 21 AğustosPeErşembe tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 20 AĞUSTOS ÖZETİ

Şeflerin değerlendirmesi sonrası ana kadroya giren 3. isim Barış Kaya oldu. Mavi takım üçüncü haftada ilk kez takım dokunulmazlığını kazandı. Kırmızı takımda eleme adayı belirleme turu oynandı. Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Hilal ve Ayten oldu. Yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Bilal oldu. İki turdan oluşan eleme gecesinin ardından geçen hafta veda eden yarışmacı Merve olmuştu.