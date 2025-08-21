CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

Masterchef 2025'te Mavi Takım ilk puanını almasının ardından Mavi ve Kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyunu için mutfakta kozlarını paylaşacak. Eylül ve Ayten kaptanlığındaki iki takım da en güzel yemekler için kolları sıvarken seyirciler tarafından araştırılan 'Masterchef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:24
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 21 Ağustos Perşembe

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'esnaf lokantası yaz yemekleri' kapsamında en güzel ayran aşı çorbası, imam bayıldı, güveçte taze fasulye, bahar pilavı, terbiyeli kabak dolma, etli pazı sarma, sebzeli fırın köfte, şeftali komposto ve vişneli muhallebiyi yapmaya çalışacak. 21 AğustosPeErşembe tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 20 AĞUSTOS ÖZETİ

Şeflerin değerlendirmesi sonrası ana kadroya giren 3. isim Barış Kaya oldu. Mavi takım üçüncü haftada ilk kez takım dokunulmazlığını kazandı. Kırmızı takımda eleme adayı belirleme turu oynandı. Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Hilal ve Ayten oldu. Yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Bilal oldu. İki turdan oluşan eleme gecesinin ardından geçen hafta veda eden yarışmacı Merve olmuştu.

