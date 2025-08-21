GODZILLA VS KONG FİLMİNİN KONUSU NE? | Godzilla vs Kong oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Godzilla vs Kong filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Adam Wingard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Godzilla vs Kong filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GODZILLA VS KONG FİLMİNİN KONUSU NE?

Godzilla vs Kong, canavarların düyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong, daha önce hiç görülmemiş bir savaşta çarpışmasını konu ediyor. Godzilla saldırılarına başlayıp, önüne çıkar her şeyi yerle bir ettiğinde, hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir; King Kong. İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.

GODZILLA VS KONG OYUNCULARI KİM?

Alexander Skarsgård

Millie Bobby Brown

Julian Dennison

Brian Tyree Henry

Kaylee Hottle

Rebecca Hall

Eiza González

Kyle Chandler

Demián Bichir

Shun Oguri

Lance Reddick

Chris Chalk

GODZILLA VS KONG NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Legendary Entertainment'nın MonsterVerse filminin dördüncü filmi Godzilla vs Kong, 2021 yapımıdır.