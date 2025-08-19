Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 19 Ağustos Salı

Masterchef'te takım kaptanlarının seçilmesi ve takımların belirlenmesinin ardından ilk takım oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. 1. dokunulmazlık oyununda günün yemeği Laz Böreği seçilirken adaylar, en güzel tabağı ve lezzeti sunabilmek için kolları sıvadı. Fragmanda, Danilo Şef'in tabaktan yabancı bir madde çıkardığı görülürken o tabağın hangi takıma ait olduğu da en büyük merak konusu. Peki Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 1. DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu olan 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Dünkü bölümde, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen yarışmacılar, takım oluşturma sürecinde karşı karşıya geldi. Kırmızı takımın kaptanlığına Ayten seçilirken, Mavi takımın kaptanı olarak İlhan belirlendi. Takım seçimleri sırasında Ayten'in, Hilal'i ilk sırada seçmesi dikkat çekti. Ancak bu tercih, bazı yarışmacılar arasında gerginliğe yol açtı. Özellikle Cansu, takım seçiminde geç sıralarda yer almasına rağmen Kırmızı takıma dahil edildiğinde, İlhan ile kısa bir tartışma yaşadı. İlhan, Cansu'nun performans istatistiklerinin düşük olduğunu öne sürerek bu seçime itiraz etti, ancak Ayten kararında ısrarcı oldu.

Bölümün ilerleyen dakikalarında, yarışmacılar bireysel tabaklarını hazırlamak için yaratıcılık yarışmasında mücadele etti. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken özellikle sunum ve lezzet dengesine odaklandı. Ayten'in hazırladığı tabak, şef Somer Sivrioğlu tarafından "cesur ama eksik" olarak nitelendirilirken, İlhan'ın tabağı Mehmet Şef'ten "teknik olarak güçlü" yorumunu aldı. Ancak Cansu'nun tabağı, Danilo Şef tarafından "lezzet açısından yetersiz" bulunarak eleştirildi.

Bölüm, dokunulmazlık oyunu öncesi takımların hazırlıklarıyla sona erdi. Mavi ve Kırmızı takımlar, bu akşamki mücadelede şeflerin belirleyeceği tema doğrultusunda yemeklerini hazırlayacak. Kırmızı takımda Ayten'in liderliği, Mavi takımda ise İlhan'ın stratejik hamleleri, dokunulmazlık oyununun sonucunu belirleyecek.