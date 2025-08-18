Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | 18 Ağustos Masterchef sonuçları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye 2025'in 18 Ağustos Pazartesi günü yayımlanacak bölümünde kaptanlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, Eskişehir çiğ böreğiyle hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendireceği lezzetler, mavi ve kırmızı takım kaptanlarını belirleyecek. Peki 18 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Ağustos 2025'te yayınlanacak MasterChef Türkiye bölümünde, kaptanlık oyunu için yarışmacılar Eskişehir'in meşhur çiğ böreğini hazırlayacak. Şefler Mehmet, Somer ve Danilo, lezzet, sunum ve yaratıcılık kriterlerine göre yarışmacıları mavi ve kırmızı takımların kaptanlarını seçecek. Yeni bölüm henüz yayınlanmadığından Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ

Geçen hafta MasterChef Türkiye'de gerilim ve rekabet dolu anlar yaşandı. 17 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan eleme oyununda, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu bir menüyü hazırladı. Sosyal medyada yankı bulan eleme gecesinde, MasterChef hayallerine veda eden isim Merve oldu.