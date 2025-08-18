CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | 18 Ağustos Masterchef sonuçları

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | 18 Ağustos Masterchef sonuçları

Masterchef 2025, heyecan dolu yeni bölümleriyle seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 18 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde, yarışmacılar Eskişehir’in meşhur çiğ böreğini yapmak için mutfakta ter dökecek. Dün geceki eleme oyununda Merve'nin veda ettiği MasterChef’te, bugün kaptanlık oyunuyla yeni takımlar şekillenecek. İşte Masterchef yeni takımlar, kaptanlar ve tüm gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | 18 Ağustos Masterchef sonuçları

MasterChef Türkiye 2025'in 18 Ağustos Pazartesi günü yayımlanacak bölümünde kaptanlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, Eskişehir çiğ böreğiyle hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendireceği lezzetler, mavi ve kırmızı takım kaptanlarını belirleyecek. Peki 18 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Ağustos 2025'te yayınlanacak MasterChef Türkiye bölümünde, kaptanlık oyunu için yarışmacılar Eskişehir'in meşhur çiğ böreğini hazırlayacak. Şefler Mehmet, Somer ve Danilo, lezzet, sunum ve yaratıcılık kriterlerine göre yarışmacıları mavi ve kırmızı takımların kaptanlarını seçecek. Yeni bölüm henüz yayınlanmadığından Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ

Geçen hafta MasterChef Türkiye'de gerilim ve rekabet dolu anlar yaşandı. 17 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan eleme oyununda, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu bir menüyü hazırladı. Sosyal medyada yankı bulan eleme gecesinde, MasterChef hayallerine veda eden isim Merve oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom - REKLAM
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri!
DİĞER
Galatasaray'ın eski yıldızı listeye damga vurdu: Premier Lig tarihinin en iyi 30 futbolcusu belli oldu!
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi...
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 14:11
F.Bahçe'de Cengiz krizi! F.Bahçe'de Cengiz krizi! 13:50
Elche-Real Betis maçı ne zaman? Elche-Real Betis maçı ne zaman? 13:40
G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... 12:51
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 12:48
Leeds United-Everton maçı ne zaman? Leeds United-Everton maçı ne zaman? 12:44
Daha Eski
F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! 12:34
Yiğit Arslan madalya istiyor! Yiğit Arslan madalya istiyor! 11:54
Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... 11:51
Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak 11:47
Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! 11:43
Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! 11:37