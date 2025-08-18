CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Dünyanın Uzak Ucu (Master & Commander) filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dünyanın Uzak Ucu (Master & Commander) filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Peter Weir'in oturduğu ve başrollerini Russell Crowe, Paul Bettany ve Billy Boyd'un paylaştığı Dünyanın Uzak Ucu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Tarihi, macera, savaş filmi türündeki 2003 yapımı Dünyanın Uzak Ucu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Dünyanın Uzak Ucu filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyanın Uzak Ucu (Master & Commander) filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dünyanın Uzak Ucu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Weir'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dünyanın Uzak Ucu filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Jack Aubrey, Napolyon döneminin tüm karmaşası içerisinde ekibiyle birlikte açık denizlerde Fransız ve İspanyol gemileriyle savaşmaktadır. Bir süre sonra geminin doktoru olan Stephen Maturin ile beraber verdikleri bir kararın neticesinde dünyanın balta girmemiş uzak taraflarını keşfetmek üzere bir serüvene atılırlar. Artık insanın keşfetme içgüdüsü, bu geminin en egemen duygusu olacaktır.

DÜNYANIN UZAK UCU OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Paul Bettany

Max Pirkis

Billy Boyd

Joseph Morgan

Robert Pugh

Tony Dolan

James D'Arcy

Lee Ingleby

Edward Woodall

Richard McCabe

Chris Larkin

John DeSantis

Mark Lewis Jones

Ian Mercer

Max Benitz

Patrick Gallagher

Richard Pates

David Threlfall

Bryan Dick

George Innes

Christian Iansante

Andrey Urgant

Stanislav Kontsevich

Andrey Lyovin

Alessio Puccio

William Mannering

Francesco Bulckaen

Stephen Douglas Butler

Thierry Segall

Francesco Caruso Cardelli

Fabrizio De Flaviis

Luigi Morville

Richard Stroh

Alex Palmer

Nehemiah Slade

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dünyanın Uzak Ucu filminin yapım yılı 2003'tür.

Türk Telekom - REKLAM
İşte F.Bahçe-Benfica maçının hakemi!
DİĞER
Galatasaray'da Okan Buruk rekora gidiyor! Pep Guardiola'yı geride bıraktı...
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kulübü teklifi kabul etti! F.Bahçe o transferi bitiriyor
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe-Benfica maçının hakemi! İşte F.Bahçe-Benfica maçının hakemi! 11:16
Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 10:54
Kulübü teklifi kabul etti! F.Bahçe o transferi bitiriyor Kulübü teklifi kabul etti! F.Bahçe o transferi bitiriyor 10:44
G.Saray'dan Antony sürprizi! G.Saray'dan Antony sürprizi! 10:32
Livakovic'e sürpriz talip! Livakovic'e sürpriz talip! 10:17
Son dakika galibiyetinin yorumları! Son dakika galibiyetinin yorumları! 09:53
Daha Eski
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 09:52
Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi 09:05
Kartal hayat buldu Kartal hayat buldu 01:37
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:29
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:29
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:28