Dünyanın Uzak Ucu (Master & Commander) filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dünyanın Uzak Ucu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Weir'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor.

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Jack Aubrey, Napolyon döneminin tüm karmaşası içerisinde ekibiyle birlikte açık denizlerde Fransız ve İspanyol gemileriyle savaşmaktadır. Bir süre sonra geminin doktoru olan Stephen Maturin ile beraber verdikleri bir kararın neticesinde dünyanın balta girmemiş uzak taraflarını keşfetmek üzere bir serüvene atılırlar. Artık insanın keşfetme içgüdüsü, bu geminin en egemen duygusu olacaktır.

DÜNYANIN UZAK UCU OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Paul Bettany

Max Pirkis

Billy Boyd

Joseph Morgan

Robert Pugh

Tony Dolan

James D'Arcy

Lee Ingleby

Edward Woodall

Richard McCabe

Chris Larkin

John DeSantis

Mark Lewis Jones

Ian Mercer

Max Benitz

Patrick Gallagher

Richard Pates

David Threlfall

Bryan Dick

George Innes

Christian Iansante

Andrey Urgant

Stanislav Kontsevich

Andrey Lyovin

Alessio Puccio

William Mannering

Francesco Bulckaen

Stephen Douglas Butler

Thierry Segall

Francesco Caruso Cardelli

Fabrizio De Flaviis

Luigi Morville

Richard Stroh

Alex Palmer

Nehemiah Slade

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dünyanın Uzak Ucu filminin yapım yılı 2003'tür.