Dünyanın Uzak Ucu (Master & Commander) filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dünyanın Uzak Ucu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Weir'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dünyanın Uzak Ucu filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaptan Jack Aubrey, Napolyon döneminin tüm karmaşası içerisinde ekibiyle birlikte açık denizlerde Fransız ve İspanyol gemileriyle savaşmaktadır. Bir süre sonra geminin doktoru olan Stephen Maturin ile beraber verdikleri bir kararın neticesinde dünyanın balta girmemiş uzak taraflarını keşfetmek üzere bir serüvene atılırlar. Artık insanın keşfetme içgüdüsü, bu geminin en egemen duygusu olacaktır.
DÜNYANIN UZAK UCU OYUNCULARI KİM?
DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dünyanın Uzak Ucu filminin yapım yılı 2003'tür.