Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Creed: Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Babasının resmi nikahlı ama artık dul eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir; Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir! Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen tek bir arzu ile yanıp tutuşmaktadır; babası gibi boksör olmak! Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİM?

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yapım yılı 2016'dır.