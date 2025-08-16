CANLI SKOR ANA SAYFA
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler'ın oturduğu ve başrollerini Michael B. Jordan, Sylvester Stallone ve Tessa Thompson'ın paylaştığı Creed: Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram türündeki 2016 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:09
Creed: Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

Creed 3” Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey| Alem Dergisi

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Babasının resmi nikahlı ama artık dul eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir; Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir! Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen tek bir arzu ile yanıp tutuşmaktadır; babası gibi boksör olmak! Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Sylvester Stallone

Tessa Thompson

Phylicia Rashad

Tony Bellew

Andre Ward

Ludwig Goransson

Wood Harris

Jacob Duran

Michael Buffer

Jim Lampley

Robert Chartoff

Max Kellerman

Luz Tolentino

Gabriel Rosado

Marquise Noel

Malik Bazille

Graham McTavish

Kevin King Templeton

Ricardo McGill

Claire Bronson

Hans Marrero

Tone Trump

Michael Wilbon

Alex Henderson

Ritchie Coster

Hannah Storm

Frank Pesce

Mark Rhino Smith

Brian Anthony Wilson

Jalil Jay Lynch

Rupal Pujara

Anthony Martins

Troy Faruk

Joey Eye

Zedric Harris

Sli Lewis

Mauricio Ovalle

Roy James Wilson

Kash Goins

Richard G. Lyntton

Nelson Bonilla

Carl Weathers

Liev Schreiber

Moses Sumney

Aaron Covington

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yapım yılı 2016'dır.

