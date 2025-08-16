Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Creed: Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Babasının resmi nikahlı ama artık dul eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir; Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir! Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen tek bir arzu ile yanıp tutuşmaktadır; babası gibi boksör olmak! Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİM?
Michael B. Jordan
Phylicia Rashad
Tony Bellew
Andre Ward
Ludwig Goransson
Wood Harris
Jacob Duran
Michael Buffer
Jim Lampley
Robert Chartoff
Max Kellerman
Luz Tolentino
Gabriel Rosado
Marquise Noel
Malik Bazille
Graham McTavish
Kevin King Templeton
Ricardo McGill
Claire Bronson
Hans Marrero
Tone Trump
Michael Wilbon
Alex Henderson
Ritchie Coster
Hannah Storm
Frank Pesce
Mark Rhino Smith
Brian Anthony Wilson
Jalil Jay Lynch
Rupal Pujara
Anthony Martins
Troy Faruk
Joey Eye
Zedric Harris
Sli Lewis
Mauricio Ovalle
Roy James Wilson
Kash Goins
Richard G. Lyntton
Nelson Bonilla
Carl Weathers
Liev Schreiber
Moses Sumney
Aaron Covington
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yapım yılı 2016'dır.