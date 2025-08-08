CANLI SKOR ANA SAYFA
Mega Deprem (San Andreas Mega Quake) filminin konusu ne? Mega Deprem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mega Deprem (San Andreas Mega Quake) filminin konusu ne? Mega Deprem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda John Baumgartner'in oturduğu ve başrollerini Christie Nicholls, Dennis Renard ve Glen Baggerly'nin paylaştığı Mega Deprem filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki 2019 yapımı Mega Deprem hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mega Deprem filminin konusu ne? Mega Deprem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:14
Mega Deprem (San Andreas Mega Quake) filminin konusu ne? Mega Deprem oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mega Deprem filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini John Baumgartner'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mega Deprem filminin konusu ne? Mega Deprem oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEGA DEPREM FİLMİNİN KONUSU NE?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

MEGA DEPREM OYUNCULARI KİM?

Joseph Michael Harris

Liz Fenning

Sarah J. Bartholomew

Christie Nicholls

Michael Harris

Glen Baggerly

Patrice Gibbs

Dennis Renard

Charlit Dae

Dede Matz

Sidne Phillips

MEGA DEPREM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mega Deprem filminin yapım yılı 2019'dur.

