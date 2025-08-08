Malefiz (Maleficent) filminin konusu ne? Malefiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Malefiz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Malefiz filminin konusu ne? Malefiz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MALEFİZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.
MALEFİZ OYUNCULARI KİM?
MALEFİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Malefiz filminin yapım yılı 2014'tür.