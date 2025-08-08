Malefiz (Maleficent) filminin konusu ne? Malefiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Malefiz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Malefiz filminin konusu ne? Malefiz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALEFİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

MALEFİZ OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie

Elle Fanning

Sam Riley

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Juno Temple

Imelda Staunton

Ella Purnell

Lesley Manville

Sharlto Copley

Brenton Thwaites

Hannah New

Jackson Bews

Steven Cree

Eleanor Worthington Cox

Isobelle Molloy

Kenneth Cranham

Sarah Flind

Pax Thien Jolie-Pitt

Terri Douglas

Leo Suter

Jo Osmond

Jamie Maclachlan

John MacMillan

Liam McKenna

Marama Corlett

Angus Wright

Edd Osmond

Oliver Maltman

Matt Hookings

Harry Attwell

Tim Treloar

Stephan Chase

Mark Caven

Gary Cargill

Richard Summers-Calvert

Guy Potter

Daniel Westwood

James Hicks

Chris Leaney

Matthew John Morley

Adam Bond

Peter Baykov

India Eisley

Janet McTeer

Toby Regbo

Peter Capaldi

Stephanie Elstob

Hermione Corfield

Jude Law

MALEFİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Malefiz filminin yapım yılı 2014'tür.