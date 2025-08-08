Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How To Train Your Dragon) filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Dean DeBlois'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, yaralı bir ejderha ile arkadaş olan genç Hıçkıdık'ın maceralarını konu ediyor. Ejderhalar ve Vikingler, asırlardır tam olarak dostça olmayan bir kombinasyondur. Birbirlerine tahammül edemiyor gibi görünüyorlar. Bu yüzden birbirleriyle savaşıyorlar. Vikingler buna erken yaşlardan itibaren hazırlıklıdır. Yeterince güçlü olmayan herkes, Hıçkıdık gibi, hızla bir yabancıya dönüşür. Viking şefi Stoick'in oğlu olarak, üzerindeki beklentilerin baskısı muazzamdır. Hıçkıdık bir gün efsanevi Gece Öfkesi ejderhalarından biri olan Dişsiz ile karşılaştığında, dünyası olabilecek en iyi şekilde yıkılır. Çünkü, sayısız Viking hikayesinin aksine, Dişsiz aslında onu öldürmek istemez. İkisi arasında beklenmedik bir dostluk gelişir. Peki Hıçkıdık bunu babasına ve diğer kabile üyelerine nasıl açıklayacaktır?
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN OYUNCULARI KİM?
Mason Thames
Nico Parker
Gerard Butler
Julian Dennison
Nick Frost
Bronwyn James
Gabriel Howell
Ruth Codd
Harry Trevaldwyn
Peter Serafinowicz
Murray McArthur
Kate Kennedy
Naomi Wirthner
Anna Leong Brophy
Samuel Johnson
Nick Cornwall
Marcus Onilude
Daniel-John Williams
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin yapım yılı 2025'tir.