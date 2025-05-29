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Haberler Magazin Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 29 Mayıs eleme adayı

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 29 Mayıs eleme adayı

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü 2. bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekrana geliyor. İlk bireysel dokunulmazlıüı Adem Kılıçcı'nın kazanmasının ardından 2. isim, Survivor hayranları tarafından merakla bekleniyor. İşte Survivor'da 29 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık kazanan ve eleme adayı olan isimler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 13:50
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Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 29 Mayıs eleme adayı

Survivor All Star 2025'te bireysel dokunulmazlık oyunları sürüyor. 29 Mayıs akşamında ekrana gelecek yeni bölümde, yarışmacılar 2. bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele edecek. Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu koşullarında yarışmacılar, bireysel performansa dayalı oyunlarla ter döken ekran başındaki izleyiciler de dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme adayını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Finale doğru her anın kritik olduğu yarışmada, bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Batuhan, Hikmet, Dilşah, Aycan, Meryem, Ayşe, Volkan ve diğer güçlü isimler, eleme potasına girmemek için tüm güçlerini ortaya koyacak.

SURVIVOR 29 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dünkü bölümde Sevgi İme'nin eleme adayı olması, ada konseyinde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bugün oynanacak 2. bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı, ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak belirleyecek.

SURVIVOR'DA DÜN NELER OLDU?

28 Mayıs 2025 tarihili Survivor All Star 2025'in son bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Adem Kılıçcı, 2018 şampiyonu ve 2022 ikincisi olarak deneyiminin avantajını kullanarak parkurda üstün performans sergiledi. Finalde Batuhan'ı 5-4'lük skorla mağlup eden Adem, dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından kurtuldu. Ada konseyinde ise Adem'in kararıyla Sevgi İme haftanın ilk eleme adayı oldu.

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