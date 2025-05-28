Survivor 28 Mayıs dokunulmazlığı kim kazandı? | 1. bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da final yaklaştıkça heyecan artıyor. 28 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde, yarışmacılar ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için parkurda kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, zorlu parkurda hız, denge ve güçlerini test edecek. Kazanan yarışmacı hem dokunulmazlığı alacak hem de ada konseyinde eleme adayını belirlemeye hak kazanacak. Peki 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazanandı?

SURVİVOR 28 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

1. bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Survivor 2025 1. bireysel dokunulmazlık oyunu, sadece dokunulmazlık için değil, aynı zamanda ödül için de büyük bir mücadele sunuyor. Önceki bölümlerde ödüller arasında soğuk kahve, 80'ler partisi ve yemek gibi cazip seçenekler yer almıştı. Bu akşamki ödülün ne olacağı henüz açıklanmasa da, yarışmacıların motivasyonunu artıracak bir sürpriz olması bekleniyor.

SURVIVOR'DA DÜN NELER OLDU?

27 Mayıs 2025 Salı akşamı yayınlanan Survivor All Star 2025 bölümünde, Survivor'dan elenen isim Sema oldu. Ada konseyinde, takımların dağılması ve bireysel oyunların başlaması konuşulurken, bazı yarışmacılar arasında stratejik hamlelerin yapıldığı gündeme geldi.