Survivor 27 Mayıs kim elendi? Survivor 2025 eleme düellosunu kim kazandı?

SURVİVOR 27 MAYIS KİM ELENDİ?| Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışması, nefes kesen mücadeleleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dominik'te çekilen yarışmada, eleme düelloları her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. 27 Mayıs 2025 Salı akşamı TV8'de yayınlanacak olan eleme düellosu, adada kalmak için yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği bir arena sunuyor. Peki, bu kritik düelloyu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

27 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak Survivor eleme düellosunun kazananı henüz belli olmadı. Programın yayın saati nedeniyle düellonun sonucu akşam saatlerinde netlik kazanacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak için tüm güçlerini ortaya koyacak. İzleyiciler, sosyal medyada ve haber platformlarında düellonun sonucunu merakla bekliyor. Geçmiş bölümlerde olduğu gibi, bu akşamki mücadelede de sürpriz sonuçlar ve duygusal anlar yaşanması bekleniyor.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta eleme potasına giren isimler sırasıyla Aycan, Sema ve Adem oldu. Yarışmada en son elenen isim All Star takımından İsmail Balaban olmuştu.