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Haberler Magazin SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 26 Mayıs Survivor All Star 2025 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 26 Mayıs Survivor All Star 2025 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star 2025'te 26 Mayıs Pazartesi akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. 26 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu da yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki kıran kırana yarışın galibinin kim olduğu, ada konseyinde hangi yarışmacının eleme potasına gönderildiği, potaya giren ismin kim olduğu araştırılıyor. Peki, 26 Mayıs Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 12:19
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SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 26 Mayıs Survivor All Star 2025 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR 2025 | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı taraflar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. 25 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Sema Aydemir olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme düellosu oynanmıştı. Düelloda Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem karşı karşıya gelmiş, Ayşe ve Dilşah'ın finale kaldığı gecede 5-0'lık skorla kazanan Ayşe olmuş ve Dilşah adaya veda etmişti.

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