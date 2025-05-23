Survivor 23 Mayıs kim elendi? Survivor 2025 eleme düellosunu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu akşamki bölümünde düello heyecanı yaşanıyor. 2025 All Star-Gönüllüler eleme düellosunda kazanacak yarışmacı ve programa veda edecek isim büyük merakla takip ediliyor. 23 Mayıs Cuma günü yayımlanan fragmana göre, eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Peki, bu haftanın eleme adayları kimler? 23 Mayıs eleme düellosunu kim kazandı? Kim elendi?

SURVIVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 23 Mayıs Cuma günü yayımlanacak bölümünde eleme düellosunu kazanan isim henüz bilinmiyor. Eleme düellosunu kazanan yarışmacı bölüm sonunda belli olacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da bu haftanın eleme adayları, Meryem, Sevgi, Ayşe ve Dilşah olarak belirlendi. Konseyde 4 eleme adayının da belirlenmesiyle, performansa göre düello eşleşmelerini açıklandı. Düelloda eşleşme Ayşe-Sevgi, Meryem-Dilşah olarak belirlendi.