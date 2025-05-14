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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:46
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1623. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 14 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs Çarşamba haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin yeni yarışmacı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü programa veda eden isim aldığı eksi puanlar nedeniyle Asena oldu.

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