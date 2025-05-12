Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1621. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 12 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü programa veda eden isim aldığı eksi puanlar nedeniyle Asena oldu.