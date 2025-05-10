Survivor'da eleme heyecanı: 10 Mayıs Cumartesi eleme adayları kim oldu? Kim elendi?

SURVIVOR ELEME 10 MAYIS CUMARTESİ | Survivor 2025, Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu koşullarında yarışmacıların hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını sınamaya devam ediyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla yayınlanan program, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Bu akşamki bölümde ise eleme oyunu heyecanı dorukta! Peki, eleme potasında kimler var, geçmiş bölümlerde neler yaşandı ve bu akşam kimin adaya veda edeceği belli oldu mu? İşte Survivor 2025'in son gelişmeleri ve eleme sürecine dair tüm merak edilenler.

SURVIVOR KİM ELENDİ 10 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 10 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Bu akşamki eleme oyunu, Survivor 2025'in en kritik anlarından birine sahne olacak. Eleme potasındaki isimler ve takımların stratejileri hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon dolaşsa da, kesin sonuçlar ancak bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıkacak. İzleyiciler, bu akşamki oyunun sonucunu merakla bekliyor.

ELEME POTASINDA HEYECAN DORUKTA

Survivor 2025'te eleme oyunları, her zaman olduğu gibi büyük bir strateji savaşına dönüşüyor. Geçmiş bölümlerde, bağışıklık kazanan takımların rakip takımdan bir yarışmacıya dokunulmazlık vermesi gibi kurallar, oyunun dinamiklerini değiştirmişti. Bu akşamki eleme oyununda da benzer sürprizlerin yaşanması muhtemel. Takımlar arasındaki gerilim, bireysel performanslar ve izleyici oylarının etkisi, kimin eleneceğini belirleyecek. Özellikle All Star takımındaki bazı isimlerin potada olduğu söylentileri, heyecanı daha da artırıyor.