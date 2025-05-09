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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi 9 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi 9 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 9 Mayıs Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 10:33
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Gelinim Mutfakta kim elendi 9 Mayıs Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 9 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1620. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 9 Mayıs Cuma haftanın son gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 9 CUMA GÜNÜ ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 5-9 Mayıs haftası cuma günü çeyrek altını alan, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin gün sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Mayıs Perşembe haftanın dördüncü gününde kaynanalardan en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Nisan- 2 Mayıs haftasında kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

2 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Vahide oldu.

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