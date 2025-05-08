Yeraltı Canavarı (Tremors) filminin konusu ne? | Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yeraltı Canavarı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Underwood'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
YERALTI CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır. Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler.
YERALTI CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Bacon
Fred Ward
Finn Carter
Ariana Richards
Michael Gross
Reba McEntire
Robert Jayne
Victor Wong
Charlotte Stewart
Tony Genaro
Sunshine Parker
Richard Marcus
Michael Dan Wagner
Conrad Bachmann
John Pappas
John Goodwin