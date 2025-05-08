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Haberler Magazin Yeraltı Canavarı (Tremors) filminin konusu ne? | Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yeraltı Canavarı (Tremors) filminin konusu ne? | Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ron Underwood'un oturduğu Yeraltı Canavarı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Korku, komedi türündeki 1990 yapımı Yeraltı Canavarı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Yeraltı Canavarı filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 12:38
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Yeraltı Canavarı (Tremors) filminin konusu ne? | Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yeraltı Canavarı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Underwood'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YERALTI CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır. Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler.

YERALTI CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Bacon

Fred Ward

Finn Carter

Ariana Richards

Michael Gross

Reba McEntire

Robert Jayne

Victor Wong

Charlotte Stewart

Tony Genaro

Sunshine Parker

Richard Marcus

Michael Dan Wagner

Conrad Bachmann

John Pappas

John Goodwin

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