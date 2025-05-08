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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Mayıs| Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 10:17
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 8 Mayıs | Gelinim Mutfakta'nın 1619. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 8 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI ?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Mayıs Perşembe haftanın dördüncü gününde kaynanalardan en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Mayıs Perşembe haftanın dördüncü gününde kaynanalardan en yüksek puanı alarak Haftanın tam ortasında günün en yüksek puanını kazanarak çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Asena ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Nisan- 2 Mayıs Nisan haftasında perşembe ve cuma günü çeyrek altını alan, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde 5 gün boyunca kaynanalardan en düşük puanı alarak elenen isim Vahide oldu.

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