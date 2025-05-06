Survivor'da kim elendi 2025? Almeda diskalifiye mi oldu? | 6 Mayıs Salı ACİL DURUM KONSEYİ

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ 2025? | Survivor All Star-Gönüllüler 2025 tüm hızıyla devam ediyor. 6 Mayıs Salı günü acil durum konseyinin yayınlanacağı yarışmada, "Almeda diskalifiye mi oldu?" sorusu gündem oldu. Programa hangi yarışmacının veda ettiği merak edilirken, vatandaşlar gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. İşte Survivor 2025 son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

SURVIVOR ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor All Star-Gönüllüler 2025 yarışmasında, 6 Mayıs Salı günü acil durum konseyi düzenlenecek. Yarışmacı Almeda hakkında verilen karar açıklanırken, "Almeda diskalifiye mi oldu?" sorusu açıklığa kavuşacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ 2025?

Survivor'da 6 Mayıs Salı günü hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak programda, "Survivor'da en son kim elendi?" sorusu cevap bulacak. Program henüz başlamadığı için haberimiz Survivor'da elenen yarışmacı belli olduktan sonra güncellenecektir.