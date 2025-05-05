Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1616. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 5 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Nisan- 2 Mayıs haftasında kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

2 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana gelen haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Vahide oldu.