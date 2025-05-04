Survivor'da düelloyu kim kazandı? - SURVIVOR DÜELLO OYUNU 4 Mayıs Pazar 2025

SURVIVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 4 Mayıs Pazar günü düello oyunu oynandı. Peki, 4 Mayıs 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI 4 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde düelloyu kazanan isim henüz belli olmadı.