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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Bergen Hanım oldu. Bergen Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 1 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 15:58 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 15:58
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Bergen Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 1 Mayıs 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BERGEN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Mayıs yarışmacısı Bergen Hanım oldu. Bergen Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLARA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Dilara Hanım oldu. Dilara Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldıray: 4

Derya: 5

Bergen: 6

Faruk: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldıray: 5

Dilara: 4

Bergen: 4

Faruk: 6

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