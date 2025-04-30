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Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

1 Mayıs TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 21:42
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TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 1 Mayıs TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Sustalı Ceylan

KANAL D YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI (1 MAYIS)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Survivor

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