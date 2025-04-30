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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 Nisan Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 Nisan Çarşamba 2025

Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 30 Nisan Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 30 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 20:49
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 Nisan Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 30 Nisan Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 30 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Nisan Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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