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Haberler Magazin Suikastçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Suikastçı hangi yıl çekildi?

Suikastçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Suikastçı hangi yıl çekildi?

Star TV'de ekrana gelen Suikastçı filmi merak konusu oldu. Orijinal ismi American Assassin olan film ilk kez 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Suikastçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 13:12
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Suikastçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Suikastçı hangi yıl çekildi?

Senaryosunu Stephen Schiff ile Michael Finch'in yazdığı Suikast flmi izleyicilerin dikkatini çekti. Star TV'de ekrana gelen film 2017 yılında vizyona girmişti. Suikasti konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar haberimizde...

SUİKASTÇI KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien

Michael Keaton

Taylor Kitsch

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