Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Nisan 2025

GELİNİM MUTFAKTA 24 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1609. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI ?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Nisan Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan Çarşamba günü kura sonucu çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 - 18 Nisan haftasında haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi ise yeni gelin Asena oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde aldığı yüksek puanlarla çeyrek altını kazanan ancak haftalık puanlamada en düşük puana sahip olan Burcu gelin elendi.