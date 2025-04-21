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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Nisan Pazartesi 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Nisan Pazartesi 2025

Survivor 2025, 21 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 21 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 21:24
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 21 Nisan Pazartesi 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 21 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 21 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 21 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 21 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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