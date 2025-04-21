MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NE? | Midway oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Midway filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Midway filminin konusu ne? Midway oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MIDWAY KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
MIDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ed Skrein
Woody Harrelson
Patrick Wilson
Luke Evans
Aaron Eckhart
Dennis Quaid
Mandy Moore
Nick Jona
Luke Kleintank
Reyn Halford
Keean Johnson
Tadanobu Asano
Darren Criss
Brandon Sklenar
Etsushi Toyokawa
Jun Kunimura
Alexander Ludwig
Jason New
Mark Rolston
Jake Weber
Cameron Brodeur
James Carpinello
Peter Shinkoda
Hiro Kanagawa