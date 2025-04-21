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Haberler Magazin MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NE? | Midway oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NE? | Midway oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu Midway filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Tarihi savaş ve aksiyon türündeki 2020 yapımı Midway hakkında arama motorlarında araştırılan 'Midway filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 18:20
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MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NE? | Midway oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Midway filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Midway filminin konusu ne? Midway oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MIDWAY KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

MIDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ed Skrein

Woody Harrelson

Patrick Wilson

Luke Evans

Aaron Eckhart

Dennis Quaid

Mandy Moore

Nick Jona

Luke Kleintank

Reyn Halford

Keean Johnson

Tadanobu Asano

Darren Criss

Brandon Sklenar

Etsushi Toyokawa

Jun Kunimura

Alexander Ludwig

Jason New

Mark Rolston

Jake Weber

Cameron Brodeur

James Carpinello

Peter Shinkoda

Hiro Kanagawa

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