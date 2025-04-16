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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Ayşe Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 16 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 17:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 16 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Nisan yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CEYLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Nisan yarışmacısı Ceylan Hanım oldu. Ceylan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 5

Muhammed: 5

Nejla: 4

Kahraman: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUHAMMED KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Nisan yarışmacısı Muhammed Bey oldu. Muhammed Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 6

Ceylan: 5

Nejla: 4

Kahraman: 5

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