Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Nisan 2025

GELİNİM MUTFAKTA 16 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1603. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 16 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan Çarşamba haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi yeni gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Asena gelin oldu. GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 Nisan - 11 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

11 Nisan Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Nur oldu.