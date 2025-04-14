  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 15 NİSAN SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 15 NİSAN SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

15 Nisan TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 23:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 15 NİSAN SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 15 Nisan TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 08.45 - Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
  • 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 - Kod Adı Kırlangıç
  • 14.25 - Masumlar Apartmanı
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI (15 NİSAN)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Survivor Türkiye

Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım!
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
DİĞER
Oyuncu Metin Yıldız GÜNAYDIN'a konuştu! İmamoğlu'na verdiği tepkiyle gündeme gelmişti... "Mahalle baskısı yapıyorlar"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Merih Demiral tarihe geçti!
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral tarihe geçti! Merih Demiral tarihe geçti! 23:42
Erzurumspor'dan rahat galibiyet! Erzurumspor'dan rahat galibiyet! 22:09
Lider Kocaeli evinde farklı kazandı! Lider Kocaeli evinde farklı kazandı! 22:05
A.Efes deplasmanda galip! A.Efes deplasmanda galip! 21:51
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 21:30
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 21:20
Daha Eski
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 20:56
Beşiktaş'ta soruşturma başlatıldı! Beşiktaş'ta soruşturma başlatıldı! 20:46
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 20:36
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 19:40
G.Saray'ı yenen F.Bahçe finalde! G.Saray'ı yenen F.Bahçe finalde! 19:26
Ümraniye'de kazanan yok! Ümraniye'de kazanan yok! 19:05