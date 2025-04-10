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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Muhammed Bey oldu. Muhammed Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muhammed kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 10 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 17:32
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 Nisan Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Muhammed Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 10 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUHAMMED KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Nisan yarışmacısı Mahmut Bey oldu. Muhammed Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MAHMUT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Nisan yarışmacısı Mahmut Bey oldu. Mahmut Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Melis:4

Muhammed: 4

Zeynep: 5

Sevilay: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Melis:4

Muhammed: 6

Mahmut: 5

Sevilay: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELİS KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Nisan yarışmacısı Melis Hanım oldu. Melis Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Zeynep:4

Muhammed: 4

Mahmut: 4

Sevilay: 3

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