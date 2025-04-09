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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Nisan Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Nisan Çarşamba 2025

Survivor 2025, 9 Nisan Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 9 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Nisan Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 22:32
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Nisan Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 9 Nisan Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 9 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 9 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 9 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.

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